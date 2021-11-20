Писатель Кралюк в новой публикации заявил о «принадлежности» Таганрога Украине

Краснодарский край и Ростовская область должны «принадлежать» Украине. Об этом в журнале «День» написал киевский писатель и философ Петр Кралюк.

По его мнению, Таганрог и окрестности должны называться Восточным Донбассом. В публикации указано, что советская власть признавала эти земли украинскими. Таганрог был в составе Украинской советской республики до 1924 года.

«Тогда у Украины был отобран ряд территорий — среди них и Таганрог с окрестными землями», — написал Петр Кралюк.

Философ также заявил: Кубань должна принадлежать Киеву. Он признал, что украинцы не жили там изначально. Однако императрица Екатерина II «виновна» в геноциде, так как создала «необычные» условия для украинских казаков. Кралюк заявил о русификации кубанской земли с середины XIX века.