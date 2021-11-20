Экс-заместитель главы Администрации президента РФ Сурков допустил расширение страны

Действующие власти России спасли страну «из-под завалов перестройки», заявил бывший заместитель главы Администрации президента РФ Владислав Сурков.

Он подчеркнул, что эти годы будут вспоминать, как золотой век, так как "вертикаль, порядок и скрепы гарантированы" на много лет вперед. Сурков также допустил расширение страны со временем.

«Россия будет расширяться не потому, что это хорошо, и не потому, что это плохо, а потому что это физика», — сказал Владислав Сурков.

Серьезные международные вопросы не решаются без участия Москвы, заметил Сурков. Это признают и в США, и в Евросоюзе, уделяя РФ особенное внимание.