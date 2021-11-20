Кошки могут помочь человеку справиться с тяжелыми кожными заболеваниями

Бактерии, обитающие на коже кошек, способны выработать лекарство против тяжелых дерматологических заболеваний. Соответствующее исследование сделали специалисты из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Благодаря эксперименту эксперты смогли подтвердить, что антибиотик, вырабатываемый из бактерий здоровых кошек, смог полностью излечить кожные заболевания у мелких грызунов. Изучение кошачьей особенности началось с метициллин-резинстентной бактерии. Она может привести к тяжелому атопическому дерматиту.

Исследователи искусственно вырастили бактерии, развивающиеся на теле кошек, и пришли к выводу, что они вырабатывают большое количество антибиотиков. Эти вещества способны вылечить кожные заболевания.

После полученных выводов ученые опробовали антибиотик на мышах. Покраснения на теле грызунов сильно уменьшились. Ученые планируют продолжить изучение нового метода лечения драматических заболеваний у людей.