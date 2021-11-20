Врачи Аргентины зарегистрировали второй в мире случай полного излечения от ВИЧ без лекарств

Второй в мире случай излечения от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) без применения лекарств зарегистрировали в Аргентине.

Защитные свойства организма пациентки самостоятельно подавили вирус, который вызывает синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). В ходе исследования более чем миллиарда клеток врачи не обнаружили никаких остатков инфекции. Ученые надеются, что результаты испытаний помогут им создать лекарство, которое предотвратит ВИЧ, пишет El Dia.

На сегодняшний день большинству ВИЧ-инфицированных приходится пожизненно принимать антиретровирусные препараты, чтобы вирус не распространялся в организме. Похожий случай произошел в Сан-Франциско. Специалисты изучают возможность использования вакцин для индукции подобного типа иммунитета у пациентов, которые проходят антиретровирусное лечение. Это поможет заставить защитные свойства их организма контролировать вирус без специальных препаратов.