Саакашвили прекратил голодовку после перевозки в военный госпиталь города Гори

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от 50-дневной голодовки. Об этом прессе сообщали его лечащий врач Николоз Кипшидзе.

Саакашвили перевезли в военный госпиталь города Гори. После перемещения в клинику экс-лидер Грузии прекратил голодовку. Он пройдет реанимацию под присмотром коллегии врачей.

По данным местных СМИ, в военном госпитале прошел совет медиков. Они составят список людей, которые могут посещать Михаила Саакашвили.

Ранее бывший президент сообщил о прекращении голодовки в случае его транспортировки в госпиталь. В Минздраве Грузии выразили надежду, что его примеру последуют и сторонники Саакашвили.