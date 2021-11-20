Водитель уснул за рулем и спровоцировал смертельное ДТП в Челябинской области

Тройное ДТП унесло жизнь женщины в Челябинской области. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении дела.

Смертельная авария произошла на 1566-м километре трассы М-5 в Ашинском районе. Водитель иномарки Mitsubishi Colt уснул за рулем. Неуправляемая машина выехала на встречную полосу, где в этот момент двигались два грузовика.

Произошло столкновение, в результате которого погибли 50-летняя пассажирка легковушки. Удар был настолько сильный, что одна из фур вылетела с дороги. Виновник происшествия получил травмы.

Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии и устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.