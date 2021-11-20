Пульмонолог Пурясев объяснил, почему прививка от коронавируса не спасла Гаркалина от смерти

Актер театра и кино, народный артист России Валерий Гаркалин ушел из жизни 20 ноября после борьбы с COVID-19. Почему его не спасла вакцинация, объяснил врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

Последние годы Валерия Гаркалина тревожили проблемы со здоровьем. Он перенес инфаркты и кому. Его дочь Ника Гаркалина говорила, что актер поддерживал иммунизацию от коронавируса и прошел процедуру летом текущего года.

«Однако антитела так и не появились», — передает издание ГЛАС.ру.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал врач-пульмонолог Сергей Пурясев. Медик предположил, что вакцинация не помогла из-за иммунодепрессии у Пурясева. Угнетение иммунитета актера могло вызвать сочетание хронических сердечных заболеваний и спиртного. Иными словами, два этих фактора могли сформировать неправильный иммунный ответ. Однако важно понимать, что подобные случаи редко встречаются в медицинской практике, подчеркнул медик.