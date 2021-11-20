Момент ДТП с разбившимся блогером Губденским на Кутузовском проспекте попал на видео

Камера видеорегистратора запечатлела момент аварии на Кутузовском проспекте в Москве, в которой погиб известный автоблогер Саид Губденский и его друг Заур Ибрагимов. Видео опубликовал новостной Telegram-канал Mash.

Напомним, что смертельное столкновение произошло сегодня днем. BMW M4, за рулем которого находился популярный автоблогер Саид Губденский, вылетел на встречную полосу и врезался в Volvo и Mercedes.

В результате погиб сам виновник аварии. Его друг, президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов, находившийся с Губденским в авто, скончался уже в больнице, не приходя в сознание.