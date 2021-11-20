Поддубный: любая попытка ДНР привлечь внимание к преступлениям ВСУ достойна похвалы

Обращение жителей ДНР Вадима Шулака и Виктора Баркалова в международные правозащитные организации с призывом расследовать факты многочисленных преступлений ВСУ в Донбассе заслуживает одобрения и поддержки, уверен российский журналист Евгений Поддубный.

Руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Поддубный напомнил, что иски Шулака и Баркалова поданы против пятого президента Украины Петра Порошенко, который с мая 2014 года по апрель 2019 года был главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Именно в этот период была совершена большая часть преступлений ВСУ против мирных граждан ДНР и ЛНР, заявил военкор в интервью ФАН.

«Любая попытка привлечь внимание к преступлениям, которые совершают Вооруженные силы Украины, — это хорошо, это достойно похвалы. Конечно, такие попытки нужны и, более того, обращения в международные структуры, фактически повышают восприятие этих фактов в мировом сообществе», — объяснил Поддубный.

По его словам, ожидать значимого юридического эффекта от исков жителей ДНР против Порошенко опрометчиво, но можно рассчитывать на привлечение внимания зарубежной общественности к многочисленным фактам преступной деятельности ВСУ в Донбассе.

Поддубный также решительно осудил применение украинской армией ударных дронов Bayraktar TB2 против военнослужащих и мирного населения ДНР и ЛНР. Такими операциями Киев грубо и демонстративно нарушает Минские соглашения, резюмировал собеседник ФАН.