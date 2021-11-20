Политолог Сосновский назвал причину задержки сертификации «Северного потока — 2»

Евросоюз (ЕС) не торопится сертифицировать газопровод «Северный поток — 2» в ответ на политическое унижение со стороны России, считает немецкий политолог Александр Сосновский.

Миграционный кризис, вызванный обостренной ситуацией на белорусско-польской границе, по-прежнему остается сложной темой для Евросоюза. За решение этого вопроса взялась врио канцлера Германии Ангела Меркель. Политик попыталась пообщаться с Минском через президента РФ Владимира Путина, но тот настоял на прямых контактах между ЕС и Белоруссией.

Меркель пришлось разговаривать с президентом Белоруссии Александром Лукашенко напрямую, что вызвало неоднозначную реакцию у европейских политиков, так как Лукашенко считают нелегитимным президентом.

«Берлин продавился, но потом отомстил. Говорить с Лукашенко на фоне всего, что обсуждалось в Берлине, было невозможно. Выглядит это так, что ФРГ продавила Москва. В ответ на политическое унижение сейчас затягивается сертификация трубопровода», — считает Сосновский.

Таким образом, сертификация «Северного потока — 2», по мнению немецкого политолога, затягивается в ответ на политическое унижение, пишет Федеральное агентство новостей.