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Польский политик Дональд Туск лишился удостоверения водителя из-за нарушения ПДД

Политика
Польский политик Дональд Туск лишился удостоверения водителя из-за нарушения ПДД

Бывший глава польского правительства и экс-руководитель Европейской комиссии Дональд Туск лишился водительского удостоверения из-за нарушения правил дорожного движения (ПДД).

Правоохранители забрали у политика специальные документы из-за превышения скорости. Соответствующая запись была опубликована в Twitter.

«Есть нарушение правил дорожного движения, есть лишение водительского удостоверения на три месяца плюс 10 штрафных баллов и штраф», — написал сам Туск.

В то же время политик согласился с наказанием, отметив, что признал все адекватно и без дискуссий.

Как стало известно ранее, Дональд Туск поддержал акции протеста против запрета абортов в Польше. Мероприятия проходили под лозунгом «Ни одной больше».

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