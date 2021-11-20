Польский политик Дональд Туск лишился удостоверения водителя из-за нарушения ПДД

Бывший глава польского правительства и экс-руководитель Европейской комиссии Дональд Туск лишился водительского удостоверения из-за нарушения правил дорожного движения (ПДД).

Правоохранители забрали у политика специальные документы из-за превышения скорости. Соответствующая запись была опубликована в Twitter.

«Есть нарушение правил дорожного движения, есть лишение водительского удостоверения на три месяца плюс 10 штрафных баллов и штраф», — написал сам Туск.

В то же время политик согласился с наказанием, отметив, что признал все адекватно и без дискуссий.

Jest przekroczenie przepisu drogowego, jest kara zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące plus 10 punktów i mandat. Adekwatna. Przyjąłem ją bez dyskusji. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 20, 2021

Как стало известно ранее, Дональд Туск поддержал акции протеста против запрета абортов в Польше. Мероприятия проходили под лозунгом «Ни одной больше».