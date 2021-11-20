«Желтые жилеты» напали на полицейских во время несанкционированной акции в Париже

Участники «Желтых жилетов» вновь собрались на улицах городов Франции в честь третьей годовщины создания протестного движения. Манифестанты по традиции устроили беспорядки: они бросаются в полицейских бутылками, стульями и прочими предметами, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, участники несанкционированной акции скандируют различные лозунги и нападают на сотрудников полиции. В некоторых группах люди передвигаются в черной одежде. Местами видны следы применения слезоточивого газа.

РИА Новости сообщили, что к настоящему моменту задержаны двое человек. Они передвигались на фургоне, усыпанном оскорбительными надписями в адрес президента страны, префекта городской полиции, а также американского лидера.