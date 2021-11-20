Депутат Госдумы Шеремет: инициатива США по выборам в России говорит об авторитетности Путина

Президента России Владимира Путина уважают на мировой арене. Об этом говорит проект резолюции США по выборам в РФ в 2024 году, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

В беседе с журналистами РИА Новости Шеремет отметил, что в инициативе американских конгрессменов есть знак. Документ указывает на авторитетность Путина, считает политик.

«На воре и шапка горит. Это те, кто постоянно заявлял, что Россия каким-то образом вмешивалась в их выборы, а сами своими резолюциями вмешиваются во внутренние дела нашей страны. Это откровенное, наглое и циничное вмешательство. С другой стороны, это знак для всех россиян, что во главе России стоит авторитетный лидер, которого уважают во всем мировом сообществе и боятся наши враги...Им хотелось бы видеть Россию слабой, но президент нашей страны Владимир Путин этого не допустит», — говорится в комментарии депутата.

Ранее конгрессмены Стивен Коэн и Джо Уилсон предложили палате представителей не признать выборы в России в 2024 году, если президентский пост вновь займет Путин. Инициатива вызвала бурную реакцию властей. В Кремле заявили, что таким образом США демонстрируют вмешательство в дела других государств.