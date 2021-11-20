Одышка, непрекращающийся кашель и боль в груди назвали главными признаками рака легких

Раку легких подвержены даже некурящие люди. Признаки развития злокачественного образования в органах дыхания перечислил консультант по респираторной медицине университетской больницы Сент-Джеймс в Лидсе Мэт Каллистер.

К трем главным симптомам рака легких относятся одышка, непрекращающийся кашель и боль в груди. Доктор рекомендует обратиться к специалисту, если человека беспокоят постоянная усталость, частые инфекции грудной клетки, потеря аппетита и необъяснимое похудение.

«Рак легких обычно не вызывает заметных симптомов, пока не распространяется через легкие или другие части тела», — предупредил врач.

Ранняя диагностика поможет значительно повлиять на продолжительность жизни человека. Менее распространенными симптомами онкологического заболевания считаются хрипы, отек лица и шеи, затруднение глотания, изменения внешнего вида пальцев, а также постоянная боль в груди или плече.