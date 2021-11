Желающим похудеть посоветовали включить в рацион авокадо, вишню и рыбу

Эффективные для похудения продукты можно купить в обычном супермаркете. Подробно о такой пище рассказали американские врачи.

Лучшей пищей для снижения веса является авокадо. Плод богат клетчаткой, витаминами, олеиновой кислотой и мононасыщенными жирами. Следующим полезным при похудении продуктом назвали вишню, которая служит источником калия, марганца, меди и витамина С. Кислые ягоды улучшают качество сна и снижают боль в суставах.

Также желающим похудеть рекомендуется включить в рацион сорта лососевых рыб. Они насыщают организм жирными кислотами омега-3. Снижению веса способствует ежедневное употребление орехов. Самыми полезными в этом плане оказались фисташки. Благодаря поеданию листовых овощей человек долго не будет ощущать голод, пишет издание Eat This, Not That!.