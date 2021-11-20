Мосгордума готова поддержать решение об установке памятной таблички Валерию Гаркалину

Власти Москвы готовы рассмотреть варианты с предложениями об установке памятной таблички, посвященной Валерию Гаркалину. Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Герасимов назвал смерть Валерия Гаркалина печальной новостью. Также он выразил сожаление, что коронавирусная инфекция все-таки оказалась сильнее артиста.

«Я уверен, что в Мосгордуму поступят предложения о том, чтобы увековечить его память. И мы, конечно, рассмотрим и поддержим предложение, он этого достоин», — заявил Герасимов в комментарии для ТАСС.

Валерий Гаркалин 2 октября 2021 года попал в больницу в Коммунарке в тяжелом состоянии на фоне осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Артист ушел из жизни утром 20 ноября. Почти два месяца он боролся с COVID-19, но ослабленный организм не справился с заболеванием. Артист умер от полиорганной недостаточности.