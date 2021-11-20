Захарова заявила о позитивных моментах в диалоге РФ и США по стратегической стабильности

Отношения Москвы и Вашингтона сложны, но двусторонний диалог демонстрирует позитивную динамику. Об этом рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание, что в повестке России и США есть масса вопросов, которые остаются неразрешенными.

«Но переговоры идут, и по вопросу стратегической стабильности. И это тоже очень важный пример», — сказала представитель МИД в эфире «Радио России».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее поприветствовала заявление РФ по Донбассу. Так, Кремль выступил за мирное урегулирование ситуации на основе Минских соглашений.