Депутат Рады Кузьмин пристыдил Зеленского за узурпацию власти на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский по какой-то фантастической причине узурпировал власть в стране, заявил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.

В своем Telegram-канале политик пристыдил главу государства и напомнил, что Украина является парламентско-президентской республикой, поэтому народные депутаты должны иметь больше влияния, чем офис президента. Однако, по какой-то фантастической причине, вся власть сосредоточилась в руках Зеленского.

«Не у парламента, не у спикера парламента, не у украинского народа, который делегировал парламенту полномочия по полному управлению страной. Вся власть в стране принадлежит президенту, именно президент сегодня эту власть узурпировал, с помощью своих «Слуг народа», которые всячески помогают ему в этом», — написал Кузьмин.

Он добавил, что украинский лидер подмял под себя всю исполнительную власть и законодательный орган страны, обеспечив своей партии монобольшинство в парламенте. Плюс ко всему Зеленский продолжает давить судебную власть, заключил депутат.

Как стало известно ранее, политолог Армен Гаспарян диагностировал у Зеленского биполярное расстройство. По его мнению, у президента Украины странно проявляется любовь к родине.