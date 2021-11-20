Патриарх Кирилл заявил о политических целях раскола православной церкви на Украине

Церковное разделение на Украине вызывает большую скорбь. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Раскол православной церкви на Украине связан с политикой, считает патриарх. Официальный Киев преследует определенные цели. Однако для него, отметил предстоятель РПЦ, нет разделения на народы и государства. Есть лишь «паства Русской православной церкви», добавил собеседник СМИ.

«Нынешняя политика, направленная на разделение церкви, она очень привязана к политической конъюнктуре, потому что никакими богословскими соображениями вы не можете объяснить попытку людей разделить свою церковь православную, ослабить ее. В угоду чему? И ради каких целей? Цель только одна — как можно дальше от России и от Русской православной церкви, а это политическая цель, не духовная», — говорится в комментарии патриарха.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил предстоятеля РПЦ с 75-летием. Политик указал на большой вклад патриарха Кирилла в развитие церкви.