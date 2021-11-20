Руководитель СОЦПРОФ Вострецов назвал Россию «слоном» на мировой арене

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов посоветовал России не обращать внимания на «лай» США. Об этом он заявил в комментарии Федеральному агентству новостей.

Так глава СОЦПРОФ прокомментировал сообщения в СМИ о предложении американских конгрессменов не признавать возможную победу президента РФ Владимира Путина на выборах 2024 года. По его мнению, Россию с ее положением на мировой арене не должны беспокоить подобные заявления.

«Занимайтесь своим народом, кормите и содержите свою армию, будьте честными и справедливыми и не надо будет даже думать, кто там и о чем лает. Отвлекаются на пустой лай только не уверенные в себе страны, Россия — слон, а сенаторы США — моськи», — сказал Вострецов.

Члены Конгресса США Стив Коэн и Джо Уилсон ранее представили резолюцию, в которой предложили не признавать результаты российских выборов 2024 года, если Путин баллотируется и наберет наибольшее количество голосов. Если документ примут, то он будет носить рекомендательный характер.