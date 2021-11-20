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Руководитель СОЦПРОФ Вострецов назвал Россию «слоном» на мировой арене

Политика
Руководитель СОЦПРОФ Вострецов назвал Россию «слоном» на мировой арене

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов посоветовал России не обращать внимания на «лай» США. Об этом он заявил в комментарии Федеральному агентству новостей.

Так глава СОЦПРОФ прокомментировал сообщения в СМИ о предложении американских конгрессменов не признавать возможную победу президента РФ Владимира Путина на выборах 2024 года. По его мнению, Россию с ее положением на мировой арене не должны беспокоить подобные заявления.

«Занимайтесь своим народом, кормите и содержите свою армию, будьте честными и справедливыми и не надо будет даже думать, кто там и о чем лает. Отвлекаются на пустой лай только не уверенные в себе страны, Россия — слон, а сенаторы США — моськи», — сказал Вострецов.

Члены Конгресса США Стив Коэн и Джо Уилсон ранее представили резолюцию, в которой предложили не признавать результаты российских выборов 2024 года, если Путин баллотируется и наберет наибольшее количество голосов. Если документ примут, то он будет носить рекомендательный характер.

#путин #президент #вострецов