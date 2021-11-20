«Это надолго, если не навсегда»: почему в России не будет референдумов по введению QR-кодов

Россия, как и весь остальной мир, оказалась перед тяжёлым выбором: между демократией и пандемией. Иными словами — между выбором и необходимостью. Но смертность уже месяц сохраняется на уровне более тысячи погибших от коронавируса ежедневно, и государство пытается найти золотую середину. Однако новые законопроекты об обязательном введении QR-кодов заставили россиян понервничать. И «наверху» принимать непопулярные меры не спешат.

События развивались «сверху вниз» и обратно, как это обычно и бывает в российской политике. Сначала на совещании у президента Владимира Путина в конце октября было объявлено, что введением обязательных QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании намерены заняться федеральные власти. До этого мера о введении кодов оставалась на усмотрение региональных властей.

Законопроект должен был пройти три чтения в Госдуме, получить одобрение Совета Федерации, подпись президента и начать действовать с 1 февраля. Но ряд пунктов вызывал вопросы: например, неожиданная поправка о предъявлении QR-кодов при посадке в самолет, на поезд или даже для покупки билетов.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Авиакомпании забили тревогу о снижении пассажироперевозок минимум на 50%, но что важнее — не «закодированные» рисковали лишиться возможности передвигаться по стране и посещать общественные места. Даже предъявлением ПЦР-теста, согласно законопроекту, с 1 февраля «отделаться» уже нельзя — к этой дате предполагаемый «переходный период» будет окончен. Вакцинироваться в срочном порядке при этом невозможно: между двумя этапами прививки должен пройти 21 день. И только затем появится долгожданный QR-код на сайте Госуслуг.

В общем, тема обязательных QR-кодов очень чувствительная. Сначала в Госдуме хотели поддержать проект, но уже спустя три дня решили отложить принятие до декабря и доработать. Спикер ГД Вячеслав Володин констатировал: необходима «широкая общественная дискуссия на эту сложную тему». Новости из регионов эту необходимость подтвердили.

Демарш в регионах

Что произошло на этой неделе? В Верховный суд Татарстана поступают административные иски от граждан, требующих признать недействительным постановление кабмина республики о вводе системы QR-кодов. В волгоградский Роспотребнадзор накануне ворвались активисты с «перфомансом» — решили проверить соблюдение масочного режима и наличие QR-кодов у сотрудников. В Чувашии инициативная группа подала в республиканский избирком прошение о проведение референдума по вопросу введения QR-кодов.

Чувашский референдум — отдельная история. Несмотря на ожидания активистов, демократической процедуре едва ли позволят состояться, раз курс на повсеместный «QR-режим» взяли федеральные власти. Есть и другие причины: референдумы на одном субъекте не закончатся, да и их итоги могут идти вразрез с долгосрочной политикой властей на сдерживание заболеваемости. Общественное мнение по этому поводу уже подвело: так РИА Новости по понятным причинам пришлось удалять опрос о введении QR-кодов в стране.

Невские Новости / Сергей Борода

Быть или не быть?

Политолог Георгий Бовт считает, что обсуждение резонансного законопроекта состоится уже после большой пресс-конференции президента Путина, где он может предложить существенно смягчающие поправки. А учитывая, что волны заболеваемости длятся около двух-трех месяцев, к концу года надобность в введении QR-кодов может и вовсе отпасть, предполагает эксперт.

«Либо же законопроекты примут в самом общем виде на случай будущих волн. При этом все непопулярные полномочия по администрированию QR-кодов будут перепасованы регионам. А в гражданской авиации и на железной дороге их практическое применение на фоне причитаний о снизившемся пассажиропотоке будет существенно выхолощено на практике», — заявил Бовт в статье для BFM.ru.

Глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков полагает, что вопреки всем протестам QR-коды все-таки станут частью нашей повседневной жизни. Пандемия совпала с цифровым прорывом и переходом от старой системы баз данных, вроде нашего бумажного паспорта, к Big Data — вскоре на искусственный интеллект возложат ответственную роль «большого брата» буквально во всем мире.

«Тот факт, что на внедрение QR-кодов власти собираются потратить миллиарды (а депутат Геннадий Онищенко уже как-то проговорился, что отменять их не следует, так как они "пригодятся нам для другого"), говорит о том, что все это надолго, а возможно – навсегда. <…> Поэтому бороться с QR-кодами в мировом масштабе будет довольно сложно», — отметил политолог в Telegram.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Ранее корреспондент «Политики Сегодня» поговорил с правозащитником о правомерности введения обязательных QR-кодов в самолетах и поездах. Подробнее — в нашей статье.