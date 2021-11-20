МИД КНДР выразил недовольство решением ООН по правам человека в Северной Корее

Совет ООН предвзято относится к независимо развивающимся странам. Западу необходимо прекратить злоупотребление властью, заявили в МИД КНДР.

Северокорейский МИД выразил недовольство решением ООН по правам человека в КНДР. Как уточнили в министерстве, международное объединение нацелено только на конкретные государства. Это противоречит принципам организации.

«Совет ООН по правам человека сейчас отошел от своей изначальной цели и становится беспорядочным местом, где Запад, как ему вздумается, прицельно атакует независимые развивающиеся страны...Чтобы истинно улучшить ситуацию с защитой прав человека прежде всего нужно прекратить принуждение и злоупотребление властью США и Запада на международной площадке по правам человека», — говорится в заявлении МИД.

Совет ООн уже 17-й раз принял резолюцию, осуждающую ситуацию с правами человека в КНДР. С 2005 года документ принимается ежегодно.