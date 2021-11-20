Депутат Вассерман указал на возможные последствия передачи власти вице-президенту США Харрис

Президент США Джо Байден является самым безобидным представителем американского истеблишмента. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Передача полномочий главы государства вице-президенту США Камале Харрис могут привести к серьезным последствиям. Она неопытна и сильна, рассказал Вассерман журналистам Федерального агентства новостей.

По мнению депутата, все представители американской правящей верхушки, кроме Байдена, страшны и опасны. Камала Харрис также может сгоряча принять неверные решения. Кроме того, Вассерман не исключил, что вице-президент на короткое время поставит во главу угла деградацию отношений России и США.

"Будет что-то очень малоприятное, поскольку Байден имеет колоссальный опыт политической деятельности и старается не рисковать, а во-вторых, сам по себе очень стар и боится принимать резкие решения. Харрис — наоборот, молода, сильна и неопытна, а значит, имеет все шансы наломать дров и сгоряча напринимать множество очень опасных решений...Деятельность в направлении деградации связей США и РФ будет поставлена во главу угла, тут уж можно не сомневаться. А что именно это будет, я уж не знаю", — отметил собеседник СМИ.

Ранее стало известно, что Байдену проведут плановую колоноскопию. На время нахождения под анестезией в больнице президентские полномочия передадут Камале Харрис.