Высосаны из пальца. Пригожин ответил на слухи о медиаатаке «Патриота» на Смольный

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал слухи о «конфликте» с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и «информационной атаке» Медиагруппы «Патриот» на Смольный.

Журналисты написали, что некоторые издания утверждают: конфликт якобы начался из-за петербургского отделения партии «Родина». Ответ Пригожина опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

«Я давал уже вчера комментарий по поводу партии «Родина». Это обычный политический процесс. Я к нему отношения не имею.

Что касается моих взаимоотношений с губернатором, то они ровно такие, как и у любого жителя Петербурга. А это значит, что я регулярно вижу его по телевизору, а в Смольном, хочу подчеркнуть, не бываю. Поэтому все эти истории высосаны из пальца. Так же, как и истории про медийную атаку Медиагруппы "Патриот" на губернатора. Если вы проанализируете СМИ холдинга, то никакой медиаатаки не увидите. Такими вещами занимаются те, кто хотят раскачать ситуацию в городе и во время этих качелей урвать себе кусок пожирнее».