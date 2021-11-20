Зрители «Места встречи» встретили аплодисментами анекдот Норкина о бельгийце

Ведущему Андрею Норкину в очередной раз удалось рассмешить зрителей программы «Место встречи» на НТВ. Он рассказал острый анекдот про бельгийца, который пошел в магазин.
Гости студии обсуждали актуальные проблемы на международной арене. Хоть темы программы и посвящены серьезным вопросам, Норкин любит разряжать обстановку искрометными шутками. Его новая история повествует об уроженце Бельгии, который, находясь во Франции, пошел купить хлеба.
«Заходит в магазин:
— Дайте мне черный хлеб
— Вы что, бельгиец?
— Как вы догадались?
— У вас акцент очень заметный.
Он расстроился, пошел работать над собой», — начал анекдот телеведущий.
Зрители с нетерпением ждали окончания истории, зная, что шутки Андрея Норкина всегда завершаются неожиданно и очень смешно.
«Приходит в тот же магазин:
— Дайте черный хлеб.
— Вы что, бельгиец?
— Как вы догадались? Акцента нет.
— Акцента нет, но у нас говорят "темный хлеб"», - продолжил журналист.
В зале уже начали улыбаться, но история Норкина оказалась куда более забавной.
«Спустя несколько дней настойчивый бельгиец вновь вернулся в супермаркет, но уже без акцента. Он попросил "темный хлеб", но в ответ снова услышал вопрос: "вы бельгиец?". Тогда мужчина не выдержал и потребовал объяснений.
«Да вы третий раз приходите в овощной отдел и хлеба просите», — закончил рассказ ведущий «Места встречи».
Анекдот привел в восторг аудиторию. Гости и зрители долго аплодировали Андрею Норкину.