Зрители «Места встречи» встретили аплодисментами анекдот Норкина о бельгийце

Ведущему Андрею Норкину в очередной раз удалось рассмешить зрителей программы «Место встречи» на НТВ. Он рассказал острый анекдот про бельгийца, который пошел в магазин.

Гости студии обсуждали актуальные проблемы на международной арене. Хоть темы программы и посвящены серьезным вопросам, Норкин любит разряжать обстановку искрометными шутками. Его новая история повествует об уроженце Бельгии, который, находясь во Франции, пошел купить хлеба.

«Заходит в магазин: — Дайте мне черный хлеб — Вы что, бельгиец? — Как вы догадались? — У вас акцент очень заметный. Он расстроился, пошел работать над собой», — начал анекдот телеведущий.

Зрители с нетерпением ждали окончания истории, зная, что шутки Андрея Норкина всегда завершаются неожиданно и очень смешно.

«Приходит в тот же магазин: — Дайте черный хлеб. — Вы что, бельгиец? — Как вы догадались? Акцента нет. — Акцента нет, но у нас говорят "темный хлеб"», - продолжил журналист.

В зале уже начали улыбаться, но история Норкина оказалась куда более забавной.

«Спустя несколько дней настойчивый бельгиец вновь вернулся в супермаркет, но уже без акцента. Он попросил "темный хлеб", но в ответ снова услышал вопрос: "вы бельгиец?". Тогда мужчина не выдержал и потребовал объяснений. «Да вы третий раз приходите в овощной отдел и хлеба просите», — закончил рассказ ведущий «Места встречи».

Анекдот привел в восторг аудиторию. Гости и зрители долго аплодировали Андрею Норкину.