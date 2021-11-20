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Зрители «Места встречи» встретили аплодисментами анекдот Норкина о бельгийце

Политика
Зрители «Места встречи» встретили аплодисментами анекдот Норкина о бельгийце

Ведущему Андрею Норкину в очередной раз удалось рассмешить зрителей программы «Место встречи» на НТВ. Он рассказал острый анекдот про бельгийца, который пошел в магазин.

Гости студии обсуждали актуальные проблемы на международной арене. Хоть темы программы и посвящены серьезным вопросам, Норкин любит разряжать обстановку искрометными шутками. Его новая история повествует об уроженце Бельгии, который, находясь во Франции, пошел купить хлеба.

«Заходит в магазин:

— Дайте мне черный хлеб

— Вы что, бельгиец?

— Как вы догадались?

— У вас акцент очень заметный.

Он расстроился, пошел работать над собой», — начал анекдот телеведущий.

Зрители с нетерпением ждали окончания истории, зная, что шутки Андрея Норкина всегда завершаются неожиданно и очень смешно.

«Приходит в тот же магазин:

— Дайте черный хлеб.

— Вы что, бельгиец?

— Как вы догадались? Акцента нет.

— Акцента нет, но у нас говорят "темный хлеб"», - продолжил журналист.

В зале уже начали улыбаться, но история Норкина оказалась куда более забавной.

«Спустя несколько дней настойчивый бельгиец вновь вернулся в супермаркет, но уже без акцента. Он попросил "темный хлеб", но в ответ снова услышал вопрос: "вы бельгиец?". Тогда мужчина не выдержал и потребовал объяснений.

«Да вы третий раз приходите в овощной отдел и хлеба просите», — закончил рассказ ведущий «Места встречи».

Анекдот привел в восторг аудиторию. Гости и зрители долго аплодировали Андрею Норкину.

#анекдот #норкин #место встречи