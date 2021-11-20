Премьер-министр РФ Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Гаркалина

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал кончину Валерия Гаркалина утратой для российского театра и кино и подчеркнул человеческие качества и заслуги покойного актера.

Телеграмма с соболезнованиями опубликована на сайте правительства. Глава кабмина отметил, что роли в кино знаменитого актера заставляли миллионы людей смеяться до слез и восхищаться его гением. Многие годы Гаркалин преподавал в ведущих театральных вузах страны и делился со студентами своими знаниями.

«Утрата для российского театра и кино такого характерного и харизматичного актера невосполнима. Яркий, многогранный и талантливый человек, Валерий Борисович вписал множество страниц в историю отечественного кинематографа и театра», — сказано в телеграмме.

Валерий Гаркалин 2 октября был госпитализирован с коронавирусом в больницу в Коммунарке. Поражение легких актера составляло 75-80%. Врачи приняли решение подключить артиста к аппарату ИВЛ, но и это не помогло организму справиться с болезнью. Гаркалин скончался 20 ноября на 68-м году жизни.