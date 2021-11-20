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Авторы WSJ отметили модернизацию России за время президентства Владимира Путина

Политика
Авторы WSJ отметили модернизацию России за время президентства Владимира Путина

Запад должен оставить самолюбивые убеждения о России как о государстве, которому можно навязать чужое мнение. Об этом говорится в материале американской газеты The Wall Street Journal.

Специалисты Фонда Карнеги Эндрю Вайс и Юджин Румер в публикации обратили внимание, что президент РФ Владимир Путин за время руководства крупнейшей державой добился ее модернизации, в том числе в военной и экономической сферах. Они охарактеризовали его как лидера, который способен заставлять сильные страны иметь дело с ним на его условиях.

«Владимир Путин пустил по ветру корыстные западные нарративы о России как угасающей державе и любой сохраняющийся скептицизм по поводу его способности занять достойное место на мировой арене. Российский силач давно уяснил жизненные уроки, которые извлек на извилистых улицах Ленинграда в 1960-х, например: "Если драка неизбежна, ты должен нанести первый удар"», — рассказали авторы WSJ.

Аналитики также напомнили о событиях 2007 года, когда западные лидеры не стали воспринимать всерьез известную «мюнхенскую речь» Путина, озвученную на международной конференции по безопасности. В итоге Грузии было обещано членство в НАТО, а через несколько месяцев действия этой страны привели к эскалации ситуации в Южной Осетии.

Выступление Путина 2007 года в Мюнхене было посвящено однополярности современной мировой политики. Американские делегаты тогда назвали высказывания российского лидера самыми жесткими со времен холодной войны.

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