Врач Вечорко заявил, что самолечение при COVID-19 может обернуться госпитализацией

COVID-19 развивается быстро и по непредсказуемому сценарию, поэтому заниматься самолечением смертельно опасно, об этом заявил главврач Филатовской больницы Валерий Вечорко.

Для каждой степени тяжести болезни характерны свои особенности лечения и применения препаратов. Решение о назначении лекарств может принимать только врач, убежден специалист.

«После пандемии мы столкнемся с тем, что из-за бесконтрольного применения антибиотиков резистентных бактерий станет в разы больше», — заявил Вечорко в своем Telegram-канале.

Рекомендуется обратиться к врачу при обнаружении первых симптомов COVID-19 или ОРВИ. Самолечение увеличивает риск тяжелых осложнений и госпитализации. Избежать заболевания коронавирусом позволят прививка, маска и социальная дистанция, подчеркнул медик.