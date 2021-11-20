Сгоревшую в частном доме под Воронежем семью похоронили в одной могиле

Жители села Костово Ольховатского района Воронежской области простились с погибшей при пожаре семьей из шести человек. Родственников похоронили в одной могиле.

Как пишут местные СМИ, на похороны пришли все жители села. После погребения могилу засыпали цветами и мягкими игрушками.

Страшный пожар произошел в Кстово в ночь на 17 ноября. Пламя охватило дом, в котором проживала 33-летняя мать-одиночка с пятью детьми: двумя девочками 4 и 10 лет и тремя мальчиками в возрасте от 1,5 года до 13 лет. По предварительным данным, загорелось белье, которое висело над раскаленной печью.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Расследование находится на контроле у прокуратуры.