Медицинский директор лаборатории Денисов дал советы по подготовке к прививке от COVID-19

Главные советы по подготовке к вакцинации против коронавируса назвал медицинский директор лаборатории Дмитрий Денисов.

Людям, которые решили сделать прививку от коронавирусной инфекции, следует на короткое время отказаться от курения и алкоголя. Дело в том, что спиртные напитки оказывают на организм иммуносупрессивное действие, отметил Денисов.

«Он подавляет иммунитет и может вызывать побочные эффекты, обусловленные интоксикацией и аллергическими реакциями. Все это может негативно отразиться на формировании иммунного ответа и ухудшить самочувствие после прививки», — цитирует его РБК.

Денисов предупредил, что в течение нескольких дней после прививки у человека может немного повыситься температура. У пациента могут наблюдаться общее недомогание и головные боли. Такая реакция организма на вакцину, по его словам, абсолютно нормальная.

Также Денисов напомнил, что перед прививкой от коронавируса человек должен пройти осмотр врача. Кроме того, после введения вакцины он должен остаться под наблюдением медиков на 30 минут.