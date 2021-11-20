Самая быстрая в России канатная дорога «Восток» начала работать в Кузбассе

Канатная дорога «Восток», признанная самой быстрой в России, начала работать в Кузбассе, сообщили на сайте администрации Кемеровской области.

Дорога протяженностью 2,2 км расположена в спортивно-туристическом комплексе «Шерегеш». Губернатор региона Сергей Цивилев поручил вывести объект в топ лучших курортов мира. Однако развитие невозможно без горнолыжной структуры. Теперь в регионе работает уникальная канатная дорога с повышенными показателями устойчивости и детским траволатором.

«Все это — очередной шаг к выполнению поставленной губернатором задачи», — рассказал министр туризма Кемеровской области Антон Пятовский.

Скорость канатной дороги составляет шесть метров в секунду. Она доставляет туристов на вершину горы Мустаг всего за шесть минут. Подъемник оснащен ветрозащитными колпаками, системой рамной стабилизации кресел и подогревом сидений.