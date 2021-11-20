Поставляющая питание в петербургскую школу №575 фирма стала объектом проверки Роспотребнадзора

Роспотребнадзор начал проверку в отношении комбината питания «Флоридан», обеспечивающего едой учащихся школы №575 Приморского района Петербурга. Ранее дети пожаловались на плохое самочувствие.

Предполагается, что ученики начальных классов ощутили недомогание после школьного обеда. Дети жаловались на боль в животе, рвоту и повышенную температуру.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, всего в учебном заведении отравились пять человек. При этом двое детей были госпитализированы.

«Учащиеся начальных классов школы №575 пожаловались на отравление 19 ноября. Госпитализировали с острой кишечной инфекцией двоих: учащегося второго класса и учащуюся первого класса. Девочку отпустили домой, мальчик идет на поправку», — рассказал источник.

СМИ писали, что в прошлом году на поставки питания в школы Приморского района претендовал «Комбинат социального питания Красносельского района». Однако УФАС аннулировало торги, и Смольный провел их заново, вследствие чего победителем стала фирма «Флоридан». Проверку в отношении комбината, ответственного за питание в школе №575, после отравления детей собирается начать и прокуратура.

Школу №575 открыл губернатор Петербурга Александр Беглов в этом году. Сейчас в учреждении, рассчитанном на 64 класса, учатся 1,6 тысячи детей, 228 из которых — первоклассники.