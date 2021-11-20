Стимуляция мозга может сделать человека более упорным при решении задач

Когнитивные способности человека можно улучшить с помощью стимуляции мозга, об этом заявили ученые японского Университета Цукубы.

Объектом изучения стали процессы в мозге, которые связаны с когнитивным отказом человека от решения какой-либо задачи. Ученые ожидали, что неинвазивная форма стимуляции мозга, иначе именуемая транскраниальной магнитной стимуляцией, поможет человеку не сдаваться при решении задачи.

«Поскольку магнитную стимуляцию можно использовать для изменения нейронной активности, мы хотели исследовать, как стимуляция на определенных частотах может повлиять на поведение при решении проблем», — заявил один из авторов исследования.

Гипотеза исследователей подтвердилась. Магнитная стимуляция увеличивает синхронизацию ритмов мозга. Поскольку они связаны с аспектами познания, открытие японских ученых может улучшить когнитивные способности людей. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.