Патриарх Кирилл заявил, что церковь никогда не признает однополые браки

Однополые браки никогда не будут признаны в России. Такое мнение выразил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Кирилл дал большое интервью телеканалу «Россия-1» по случаю 75-летия. В нем патриарх заявил, что православная церковь никогда не признает сожительство людей одного пола браком. Кроме того, священнослужитель заявил, что церковь относится к подобным отношениям как к особому греху.

«Православная церковь никогда не согласится с новомодной идеей, касающейся брачных отношений, — мы называем сожительство, которое практикуют люди одного пола, особым грехом», — заявил он.

Кроме того, патриарх Московский и Всея Руси прокомментировал отношение к однополым бракам на Западе. По его мнению, церковь там «в каком-то смысле достаточно уязвима».