Депутат Белик подверг критике призыв сенатора США к санкциям против России из-за Украины

Предложение американских законодателей о введении санкций против Москвы в случае «вторжения на Украину» обусловлено желанием политиков США подобраться к «кормушке» бюджета, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Американский сенатор Роберт Менендес до этого предложил своим коллегам внедрить антироссийские санкции в случае «вторжения на Украину».

«Считаю, что в культурном западном мире, как всегда, все упирается в деньги. И та группа сенаторов, которая, стуча кулаком, требует новых санкций, просто оказалась вне кормушки и хочет в нее залезть хотя бы пальцем», — отметил Белик.

Депутат подчеркнул, что Соединенные Штаты и другие страны Запада пытаются заработать средства на «российской угрозе», передает РИА Новости.

Как стало известно ранее, глава политсовета партии «Наши» Александр Долженков заявил, что Вашингтон рассчитывает спровоцировать Москву хоть на какие-то действия, чтобы получить возможность ввести очередные жесткие санкции против России.