Публицист Вассерман: США придется договариваться с Путиным

США могут принимать любые внутренние законы, но им придется договариваться с президентом РФ Владимиром Путиным о важных вещах международной повестки, заявил публицист Анатолий Вассерман.

Публицист обратил внимание на предложение американских конгрессменов не признавать Путина главой РФ, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. Вассерман в беседе с «ПолитРоссией» назвал таких американских политиков членами «тоталитарной секты либералов». Также публицист заметил, что США слабеют и скоро развалят собственную страну.

«США сегодня слабеют на глазах. Тоталитарная секта либералов, захватившая власть в Америке путем массированной фальсификации результатов президентских выборов в 2020 году, разваливает всю экономическую мощь страны», — сказал Анатолий Вассерман.

Американцам придется с Путиным договариваться обо всех важных вещах, подчеркнул публицист. Вассерман пояснил, что договоренности с легитимными президентами важны для самих Соединенных Штатов, так как от тех, кого на Западе по своему желанию объявляют главой страны, толка не будет, подытожил публицист.