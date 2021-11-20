Мэр здорового человека? Плюсы, минусы и большие планы нового главы Краснодара Алексеенко

В Краснодаре депутаты 17 ноября избрали нового мэра города. Неизвестно, получится ли у Андрея Алексеенко стать популярнее своего предшественника Евгения Первышова — он запомнился россиянам «прививкой без иголки», успел по этому поводу стать мемом и уйти на повышение в депутаты Госдумы. Однако настроен Алексеенко серьезно: только начал работу в должности, а уже попал в СМИ с оговоркой «по Фрейду».

«От нас ждут разговоров, а не конкретных дел», — гордо заявил Алексеенко, представляя свою программу краснодарским депутатам.

Как кубанцы мэра избирали

А теперь серьезно. С 2015 года Алексеенко является заместителем губернатора Краснодарского края, а после сентябрьского ухода Первышова в ГД исполнял обязанности главы Краснодара. Понятно, что в его избрании сомнений почти не возникало, но ради демократического приличия в кандидаты пустили даже представителя «Новых Людей» Виталия Кацко. Он красноречиво поведал журналистам о том, как шла предвыборная гонка.

«Гонки не было, один из участников данного забега еще в начале старта, уехал на машине к финишу, а мы бежали в старых кроссовках», — посетовал Кацко в интервью «Блокнот.Краснодар».

Действительно, предвыборные расклады были очевидны. Во-первых, предложение стать мэром озвучил Алексеенко сам губернатор Вениамин Кондратьев, еще четыре года назад давший подчиненному лестную характеристику — «жесткий, принципиальный человек, который доказал, что умеет принимать решения быстро и доводить дело до конца». Во-вторых, именно Алексеенко отвечал за застройку в стремительно растущем мегаполисе, где численность населения за последние десять лет увеличилась аж в два раза.

пресс-служба администрации Краснодара /

Что мэр будет делать

Точечная застройка и даже незаконное строительство — ключевые проблемы Краснодара, бросающиеся в глаза любому иногороднему туристу. Местные же жалуются на другое: долгострои и обманутые дольщики, о незавидной судьбе которых краснодарцы сетуют даже в комментариях под постами нового мэра в Instagram. Надо отдать должное: Алексеенко выезжал и на митинги около самостроев, и на встречи с обманутыми дольщиками. О мерах, принятых по долгостроям, регулярно отчитывался в соцсетях.

Поэтому можно сказать, что мэр Алексеенко все же стал своеобразным консенсусом между решением краевой власти и требованием народа. В новой должности он озвучил грандиозные планы, на реализацию которых федеральному центру придется «раскошелиться». В региональном бюджете денег не хватает.

«Мы задыхаемся постоянно в пробках — всю прошлую неделю в Краснодаре было 10 баллов. Группы в детских садах доходят до 80 малышей, многим родителям приходится вести детей в школу в другой район. Дорога занимает 1–2 часа и превращается в пытку. Давайте честно — город давно перестал быть зеленым и уютным. Объем проблем настолько колоссальный, что решить их бюджетом города, бюджетом края — просто невозможно», — заявил Алексеенко.

Расчет на помощь Москвы ясен. С каждым месяцем растущее население Краснодара, как ни крути, проблема федеральная. Краснодарцы «понаехавших» недолюбливают, но какая разница? Теперь коренных кубанцев в городе не так уж просто встретить. В южный мегаполис переезжают из Сибири, Урала, Дальнего Востока, Ставрополья и соседних ему республик, не говоря уже о миграции из других стран — той же Украины. По оценкам властей, к 2040 году в Краснодарской агломерации будет жить более трех миллионов человек.

пресс-служба администрации Краснодарского края /

Потому новый мэр решил «ударить» по перегруженной инфраструктуре за счет госпрограмм и нацпроектов. Обещает, что Краснодар станет одним из пилотных городов, где запустят городские электрички — в начале недели соответствующий вопрос президент России поручил проработать правительству.

Планы Алексеенко не звучат утопично, учитывая, что Краснодар стал единственным южным городом, где не просто не «убили» трамвайное сообщение, но и развили его до уровня основного общественного транспорта. Может, и с городскими электричками получится.

Будем наблюдать, что ждет город при новом мэре. Пока Instagram Алексеенко пестрит добрыми пожеланиями от местных жителей, надеющихся на лучшее. Не исключено, что надежды оправданы: такое в региональной политике бывает редко.