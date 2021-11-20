Денис Пушилин заявил о тысячах исков жителей Донбасса против украинской власти

Каждый иск против президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко очень важен. Мир должен знать масштаб военных преступлений в Донбассе, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Он поддержал обращение жителей Донецкой Народной Республики Вадима Шулака и Виктора Баркалова, направленное в международные инстанции. По словам Пушилина, процесс подачи исков против киевской власти начался еще в 2014 году. До сих пор внятного ответа от международного сообщества не было, информирует Федеральное агентство новостей.

«Это были иски на действия Украины из-за гибели близких в результате обстрелов, в случае ранений, а также если было разрушено жилье. Позже начали подавать иски и в МУС. Сложно сказать, сколько всего подано таких исков, потому что помощь по их оформлению и отправке оказывали разные адвокаты и общественные организации. Думаю, что их несколько тысяч. В этом году по многим из них ЕСПЧ прислал запрос на дополнительную информацию, что говорит о том, что дела рассматриваются», — подчеркнул Денис Пушилин.

По словам главы ДНР, сложно говорить о судьбе исков. Жителям Донбасса остается ждать реакции международных организаций.