Определенная группа людей обладает клеточным иммунитетом к коронавирусу

Люди с сильными Т-лимфоцитами оказались устойчивыми к коронавирусу. Такой вывод на основании ряда проведенных исследований сделали участники Международного консорциума генетиков COVID Human Genetic Effort.

Т-лимфоциты признаны первичным противником вируса. В случае, если они достаточно сильные у человека, они смогут уничтожить молекулы коронавируса без образования антител.

Известно, что сразу после попадания в организм человека любой вирус сталкивается именно с Т-лимфоцитами. Эти белые тельца в крови человека распознают и уничтожают зараженные клетки. Затем они передают полученную информацию В-клеткам. Это приводит к выработке в организме человека антител.

Если человек обладает достаточно сильным первичным иммунитетом, то его Т-лимфоциты могут самостоятельно справиться с COVID-19. В таком случае у него не появляются симптомы заражения, а ПЦР-тест показывает отрицательный результат. При этом его организм приобретает защиту от повторного инфицирования вирусом SARS-CoV-2, пишет РИА Новости.