Крысы могут быть бессимптомными носителями COVID-19

Американские исследователи из Принстонского университета определили, что мелкие грызуны могут быть бессимптомными переносчиками вирусов, схожих с коронавирусом.

В ходе научной работы специалисты провели геномный анализ различных млекопитающих, изучили рецепторы, которые связываются с COVID-19. Эксперты сделали выводы, что некоторые виды современных грызунов могут быть бессимптомными носителями коронавирусов.

«Наше исследование предполагает, что предковые грызуны могли иметь повторные инфекции SARS-подобными коронавирусами и приобрели некоторую форму толерантности или устойчивости к SARS-подобным коронавирусам в результате этих инфекций», — пояснили авторы научной работы.

Крысы могут переносить болезнь без проявления клинических симптомов, но при этом способные передать вирус другому живому организму. Вирус SARS-CoV-2, который вызывает инфекцию COVID-19, имеет зоонозное происхождение, он перешел от животного к человеку. Например, китайские подковообразные летучие мыши бессимптомно переносят множество SARS-подобных вирусов.