Мешки с деньгами выпали из инкассаторской машины на трассе в Калифорнии

Тысячи долларов высыпались из инкассаторской машины на дорогу. Свидетели события принялись собирать купюры достоинством от 1 до 20 долларов, проинформировал телеканал Fox5, ссылаясь на сервис California Highway Patrol.

Инцидент произошел на шоссе Карлсбада. Машина перевозила наличные средства из Сан-Диего в Федеральную корпорацию страхования депозитов. В какой-то момент двери грузовика открылись, впоследствии из него выпали мешки с деньгами.

Некоторые пакеты разорвались, из-за чего купюры разлетелись по трассе. Проезжающие мимо люди выходили из своих автомобилей и собирали наличные. Угрозы полиции их не остановили. Правоохранители арестовали на месте происшествия двух граждан. Успевших скрыться с деньгами предупредили об уголовной ответственности и попросили вернуть украденное.