Минсельхоз Якутии сообщил об исполнении желания мальчика, который просил у Путина корову

Желание мальчика Алеши из Якутии, который просил корову у президента РФ Владимира Путина, скоро будет исполнено. Об этом говорится в сообщении минсельхоза республики.

Как отметил глава ведомства Александр Атласов, семья школьника получила предложение участвовать в программе «Агростартап» и получить грант на покупку домашнего животного. Также, по словам министра, и. о. главы Чурапчинского улуса Степан Саргыдаев взял под личный контроль вопрос улучшения жилищных условий Алеши и его родственников.

«Похвально, что Алеша в столь юном возрасте проявил заботу о благосостоянии своей семьи. Надеемся, что в результате его обращения, кроме коровы, семья Сокольниковых обретет и жилье», — приводит слова Атласова РИА Новости.

Летом 2021 года юный житель Якутии смог дозвониться на прямую линию с президентом. Тогда школьник рассказал Путину, что его семья лишилась коровы, которая давала больше всего молока.