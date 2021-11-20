Фейхоа и клюква могут стать заменой биологически активных добавок

Рациональный подход к питанию может принести больше пользы, чем применение БАДов. Нутрициолог Екатерина Маркова перечислила список полезных продуктов.

Биологически активные добавки не являются пищей, а представляют собой вещества и их композиции, которые дополняют организм необходимыми элементами. Специалист считает, что для поддержания здоровья достаточно правильно подбирать ежедневное меню и потреблять определенные продукты.

«Простая истина: без полноценного и сбалансированного питания ни одна добавка не спасет ситуацию. И более того, ни один витамин даже не сможет усвоиться», — подчеркнула специалист.

К основным полезным продуктам относится фейхоа. Этот фрукт обладает противовоспалительным и антимикробным эффектом. Привести в порядок иммунную систему и улучшить пищеварение поможет клюква. Семена льна насыщены большим количеством омега-3 кислот. Пажитник уменьшает уровень глюкозы в крови, а бобовая культура маш стабилизирует метаболизм.