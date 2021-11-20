Володин раскритиковал предложение политиков Коэна и Уилсона по президентским выборам в России

Власти США не хотят сильной России на мировой арене. Они боятся страну до истерики, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы раскритиковал предложение конгрессменов Стивена Коэна и Джо Уилсона, которое они внесли в палату представителей. Политики инициировали признание незаконными результаты президентских выборов в России в 2024 году, если на посту останется действующий лидер Владимир Путин.

Володин отметил, что это является вмешательством во внутренние дела РФ.

«Подобная резолюция ещё раз говорит о том, что США не хотят сильной России. Боятся до истерики. Делают всё, чтобы нас ослабить, а затем разрушить. Для этого им необходимо, чтобы у нас сменилась власть», — написал спикер в Telegram-канале.

Ранее с критикой американской инициативы выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал предложение демонстрацией вмешательства Соединенных Штатов в дела других государств.