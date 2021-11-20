Заразившийся коронавирусом актер Валерий Гаркалин скончался на 68-м году жизни

Звезда комедии «Ширли-мырли» Валерий Гаркалин скончался в больнице на 68-м году жизни. Актер был заражен новой коронавирусной инфекцией и находился в реанимации.

Врачи делали все возможное, чтобы он выздоровел, но оказались бессильны. Ряд российских СМИ 20 ноября сообщил о его смерти. Официального подтверждения информации пока нет.

У Валерия Гаркалина было много проблем со здоровьем. В 2008-м году он пережил первый инфаркт, ему стало плохо на сцене. Второй инфаркт случился через месяц. Осенью его госпитализировали с положительным результатом теста на COVID-19 и серьезным поражением легких.