Представитель Крыма Абажер пригласил президента Болгарии Радева посетить полуостров

Президенту Болгарии Румену Радеву окажут в Крыму радушный прием. Об этом заявил представитель российского полуострова Иван Абажер.

В беседе с журналистами РИА Новости глава болгарской общины рассказал, что Радеву необходимо посетить Крым. В случае принятия положительного решения его ждет теплый прием.

«С Балкан пришла славянская письменность и православие. Поэтому именно с Балкан должно прийти и признание Крыма, как законной и неотъемлемой части России. Если Президент Болгарии примет решение о посещении российского Крыма, то уверен, что ему будет оказан теплый и радушный прием», — пригласил Абажер президента.

Визит Радева положит начало крепким российско-болгарским отношениям, добавил представитель Крыма.

Ранее лидер страны во время предвыборных теледебатов заявил, что в настоящий момент полуостров принадлежит России. После этих слов МИД Украины вызвало в ведомство посла Болгарии в Киеве и сообщило, что ждет от Радева опровержения.