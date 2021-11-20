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Представитель Крыма Абажер пригласил президента Болгарии Радева посетить полуостров

Политика
Представитель Крыма Абажер пригласил президента Болгарии Радева посетить полуостров

Президенту Болгарии Румену Радеву окажут в Крыму радушный прием. Об этом заявил представитель российского полуострова Иван Абажер.

В беседе с журналистами РИА Новости глава болгарской общины рассказал, что Радеву необходимо посетить Крым. В случае принятия положительного решения его ждет теплый прием.

«С Балкан пришла славянская письменность и православие. Поэтому именно с Балкан должно прийти и признание Крыма, как законной и неотъемлемой части России. Если Президент Болгарии примет решение о посещении российского Крыма, то уверен, что ему будет оказан теплый и радушный прием», — пригласил Абажер президента.

Визит Радева положит начало крепким российско-болгарским отношениям, добавил представитель Крыма.

Ранее лидер страны во время предвыборных теледебатов заявил, что в настоящий момент полуостров принадлежит России. После этих слов МИД Украины вызвало в ведомство посла Болгарии в Киеве и сообщило, что ждет от Радева опровержения.

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