Не менее семи человек пострадали в ходе антиковидных протестов в Роттердаме

В Роттердаме правоохранители были вынуждены открыть огонь во время антиковидных беспорядков. В результате пострадали порядка семи человек. Еще не менее 20 были задержаны, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК) со ссылкой на мэра города Ахмеда Абуталеба.

Согласно данным телеканала, вечером минувшей пятницы в Роттердаме собралась группа людей, ратующих против введения новых коронавирусных ограничений. Однако обычная демонстрация вскоре превратилась в беспорядки: протестующие бросали камни в полицейских и запускали в их сторону фейерверки. Также были подожжены как минимум четыре полицейские машины.

Напомним, что с 13 ноября в Нидерландах вновь вступило в силу правило социального дистанцирования, согласно которому людям рекомендовано находиться не более, чем в полутора метрах друг от друга. Также граждан просят по-максимуму работать из дома. В начале декабря будет проведена оценка ситуации, после чего правительство примет решение о дальнейших действиях.