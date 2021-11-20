Глава МИД Венгрии Сийярто раскритиковал Еврокомиссию за ситуацию с мигрантами

Еврокомиссия (ЕК) заняла странную позицию по миграционному кризису, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

Глава МИД Венгрии считает, что Еврокомиссия предпринимает неправильные шаги. Брюссель делает все, чтобы увеличить поток мигрантов и не старается решить проблему.

«Десятки тысяч людей стекаются на континент с юга, юго-востока и востока в результате политики Брюсселя», — сказал Петер Сийярто.

Брюссель не желает защищать население Европы от миграционной угрозы, добавил министр. Сийярто призвал Еврокомиссию поддержать страны Западных Балкан, которые испытывают натиск беженцев, желающих попасть в страны Евросоюза.