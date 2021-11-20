Тимошенко заявила об ответственности украинских чиновников за энергокризис

Украинские чиновники несут ответственность за энергетический кризис, поскольку вовремя не обеспечили страну газом и углем. Об этом заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Политик считает, что ситуация с энергоресурсами на Украине создана искусственно. По ее мнению, если температура воздуха опустится до десяти градусов ниже нуля и продержится на этом уровне две недели, то страну ждут серьезные проблемы.

«Энергетический кризис на Украине, потому что не закачали газ... Теперь нам сказали, что у нас нет электроэнергии. Почему? Потому что не положили уголь на склад», — сказала Тимошенко в эфире местного телеканала.

Министерство энергетики Белоруссии ранее сообщило о прекращении поставок электроэнергии на Украину. Как отметили в ведомстве, возобновление снабжения будет рассматриваться «с учетом технических возможностей.