Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Тимошенко заявила об ответственности украинских чиновников за энергокризис

Политика
Тимошенко заявила об ответственности украинских чиновников за энергокризис

Украинские чиновники несут ответственность за энергетический кризис, поскольку вовремя не обеспечили страну газом и углем. Об этом заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Политик считает, что ситуация с энергоресурсами на Украине создана искусственно. По ее мнению, если температура воздуха опустится до десяти градусов ниже нуля и продержится на этом уровне две недели, то страну ждут серьезные проблемы.

«Энергетический кризис на Украине, потому что не закачали газ... Теперь нам сказали, что у нас нет электроэнергии. Почему? Потому что не положили уголь на склад», — сказала Тимошенко в эфире местного телеканала.

Министерство энергетики Белоруссии ранее сообщило о прекращении поставок электроэнергии на Украину. Как отметили в ведомстве, возобновление снабжения будет рассматриваться «с учетом технических возможностей.

#украина #тимошенко #энергокризис