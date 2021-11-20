Просто бизнес. Зачем сенатор-коррупционер из США продвигает новый пакет санкций против России

России пора готовиться к очередному пакету американских санкций. 20 ноября в Сенате США предложили ввести их против РФ в случае вторжения на Украину, причем формулировка самого термина «вторжение» весьма размыта.

Вашингтон оставил место для маневра. Следом, если верить The New York Times, разведка США предупредила союзников об этом самом «российском вторжении», подчеркнув: «Осталось мало времени, чтобы помешать России».

Однако американские интересы, как обычно это бывает, не связаны с беспокойством за благополучие Украины.

Секрет сенатора

Сенатор от Демократической партии Роберт Менендес внес поправку к оборонному бюджету страны. Конгрессмен предлагает президенту Джо Байдену запретить российским военным и сотрудникам разведки въезжать в США, ввести ограничения в отношении российских банков, госучреждений, нефтегазовых компаний и предприятий по добыче полезных ископаемых.

А теперь главное: Менендес хочет ввести санкции для всех лиц и компаний, участвующих в планировании газопровода «Северный поток — 2». И нарастить «военную помощь» в адрес Украины.

Антироссийскими инициативами демократического истеблишмента никого не удивить. Но персоналии в данном случае важны. Дело в том, что Менендес — далеко не образцовый сенатор-демократ. В 2015 году ему предъявили обвинения во взяточничестве, мошенничестве и даче ложных показаний.

wikipedia.org / United States Senate - Menendez press office / Public domain

Скандал был громкий: успешный флоридский офтальмолог Саломон Мелген через своего хорошего друга, сенатора Менендеса, получил подряд на реализацию федеральной страховой программы Medicare, помогающей пожилым людям и инвалидам оплачивать медицинские услуги. Позже Мелген был признан виновным в завышении счетов по Medicare на 73 миллиона долларов. А к Менендесу возникли вопросы по поводу дорогостоящих подарков, принятых от Мелгена.

И это не единичный случай. Лоббизмом сенатор Менендес занимался и во внешней политике. Например, он просил высокопоставленных чиновников Госдепа США оказать давление на правительство Доминиканской Республики, чтобы принудительно заключить контракт на охрану портов в пользу Мелгена. Также «личный сенатор», как прозвали демократа в американских СМИ, помогал получить документы для въезда в США нескольким подругам бизнесмена. В совокупности за все «дружеские услуги» предприниматель «пожертвовал» на избирательную кампанию Менендеса не менее 750 тысяч долларов.

После судебного процесса Менендес добровольно ушел с поста члена комитета по международным отношениям. Но в 2018 году Минюст США неожиданно снял с политика все обвинения. В американском праве произошли удобные для «личного сенатора» изменения, сузившие юридическое определение коррупции в государственных органах.

Global Look Press / Louie Palu/ZUMAPRESS.com

Получается, очередной пакет санкций против России и европейских компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2», продвигает сенатор-лоббист. Он же предлагает увеличить военную помощь Украине, которая только 15 ноября получила четвертую «посылку» с 80 тоннами американских боеприпасов.

Очевидно, поправки Менендеса внесены в интересах энергетических компаний и оружейных холдингов США — первые все еще не смирились с «Северным потоком — 2», поставляющим в Европу российский газ вместо сжиженного американского, а вторые, как водится, зарабатывают миллиарды, продавая оружие в «горячие точки». Особняком стоит предложение о санкциях для российского нефтяного сектора: сейчас США активно продвигают собственные интересы на нефтяном рынке.

Санкции или что похуже?

Американские «алармистские» заявления, конечно, настораживают. Но спешим успокоить: никакой войны с США, кроме экономической, не будет.

Возможности Вашингтона в отношении РФ сильно ограничены, а вот санкции — один из ключевых элементов давления на страну, отмечает ведущий научный сотрудник Центра исследований безопасности РАН Константин Блохин. Вполне вероятно, что поправку сенатора о «наказании России» за «вторжение на Украину» все-таки примут.

«Формулировки термина "вторжение" у Менендеса размыты, потому что США считают, что Россия и так ведет гибридную войну с Западом, а Украина для нее является "серой зоной" и театром военных действий. Для них не будет никакого труда обосновать новый пакет санкций. Не нужно России даже физически вторгаться на Украину, как многие представляют войну в традиционном смысле», — рассказал политолог в комментарии «ПС».

Ясно, что США и дальше будут раскручивать «санкционный маховик». Антироссийский вектор во внешней политике США активно присутствует и не исчезнет в ближайшее время. А совместить приятное с полезным, то есть геополитику с бизнес-интересами американских компаний, парламентарии в США умеют.